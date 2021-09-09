لبنان | بيان من اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 49 دقيقة

أكد اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان على سعيه الدؤوب للمحافظة على قطاع صناعة الرغيف بالتعاون والتنسيق التامين مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشخص الوزير راوول نعمه الذي نكن له كل التقدير والاحترام.

ورأى في بيان ان معاناة اصحاب الافران والمخابز تدفعنا نحن كرؤساء للنقابات للعمل على تأمين استمرار هذا القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يعرفها الجميع. وأعلن ان وزير الاقتصاد والتجارة لم يألو جهدا من اجل المحافظة على صناعة الرغيف بسعر مدروس وملائم للمواطنين على الرغم من الاوضاع الحرجة التي يمر بها لبنان.

وشدد الاتحاد على دور رؤساء النقابات في ملاحقة مطالب القطاع لانهم مؤتمنون على ضرورة معالجة كل المشاكل والصعوبات التي يواجهها قطاع الافران بالتعاون المستمر مع الوزارة المعنية اي وزارة الاقتصاد والتجارة، علما اننا نثمن عاليا ما قام ويقوم به وزير الاقتصاد والتجارة لتأمين رغيف الخبز للمواطنين، واذا بدر اي خطأ من نقيب او صاحب فرن فهو يتعدى كونه ضمن المطالبة لتصحيح خلل ما لتامين استمرار عملهم وتوفير الخبز لجميع فىات الشعب اللبناني.

واستنكر الاتحاد اي تعرض لشخص الوزير من اية جهة اتت، وبالتالي فهو لا يغطي اي مرتكب او مخالف للقوانين والانظمة.