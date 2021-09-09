لبنان | درويش: الحكومة لن تشكّل إذا لم تنل الثقة الداخلية والخارجية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش أنه ليس هناك من موعد محدّد بعد لتشكيل الحكومة إلا أن الفرصة لا تزال قائمة، والرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي يسعى جاهداً لحلحلة كل العقبات.

وشدد، في حديث لـ”صوت لبنان”، على أن الفترة الماضية شهدت بازاراً في العراقيل المتعلّقة بموضوع التوازنات، لافتًا أنه إذا “لم تنل الحكومة الثقة الداخلية والخارجية فهي لن تُشكل”.

وأعلن أن “الحكومة قطعت مرحلة كبيرة وأصبح هناك مسودة كاملة مؤلفة من 24 وزيراً”.