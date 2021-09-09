لبنان | معلوف: لا نعطي صكّ براءة لحكومة لا نعرف برنامجها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدي معلوف الى أن “لو كان اتهام رئيس الجمهورية و”التيار” بطلب الثلث صحيحاً فلمذا تمّ البت والاتفاق على 20 حقيبة إضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس وما كنا سنرى في كل يوم عقدة جديدة”.

وفي حديثٍ لـ “صوت كل لبنان”، أكّد أنه “لم يعد هناك عقد “إلها طعمة” تمنع تشكيل الحكومة والثقة مرتبطة بشكل الحكومة وبرنامجها الوزاري ولا نعطي صكّ براءة لحكومة لا نعرف برنامجها حتى الآن”.

وأضاف، “أحد خياراتنا الاستقالة من المجلس ضمن مروحة خيارات أخرى منها الاعتكاف أو تقصير ولاية المجلس في حال بقيت الأمور تراوح مكانها”.