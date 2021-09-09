لبنان | الجيش: خروقات بحرية للجيش الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 01:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

خرق زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 407 أمتار.

وأصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 8 / 9 /2021 ما بين الساعة 7.42 والساعة 8.20 خرق زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 407 أمتار.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.”