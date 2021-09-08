لبنان | “الوطنيون الأحرار”: لإنشاء جبهة سيادية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 53 دقيقة

دعا حزب الوطنيين الاحرار الى اجتماع في مركزه بالسوديكو الأربعاء 29 أيلول للبحث في ضرورة توحيد جهود جميع القوى والأحزاب السياسية ضمن جبهة سيادية موحدة لإنقاذ الوطن.

وجاء في البيان الذي وزعه الآتي:

“نظراً للأوضاع المأساوية التي وصلت اليها البلاد بسبب التبعية للمحور الإيراني، يرى حزب الوطنيين الأحرار ضرورة توحيد جهود جميع القوى والأحزاب السياسية ضمن جبهة سيادية موحدة لإنقاذ الوطن.

لذا يدعوكم حزب الوطنيين الأحرار الى الاجتماع في مركزه في السوديكو نهار الأربعاء الواقع فيه ۲۹ ايلول الساعة ۱۰ صباحاً لمناقشة خريطة الطريق التي تبدأ:

أولا: بنبذ الخلافات القائمة وايجاد قواسم مشتركة بهدف إعادة اللحمة بين كل اللبنانيين، ولبث روح وطنية صادقة فتعيد بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع لكي نسترد الوكالة من السلطة التي دمرت كل أسس الدولة.

ثانياً: بالاعتراض على وجود السلاح غير الشرعي.

ثالثاً: بتأليف Lobby لوبي للتحضير لمؤتمر دولي من أجل تكريس حياد لبنان عن كل الصراعات الاقليمية والدولية.

رابعاً: ايجاد الية لتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة”.