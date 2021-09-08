لبنان | الخازن: “تيريز خاربة البلد ومش عم تقبل بقى بالبَوسة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 5 دقائق

غرد النائب فريد الخازن عبر “تويتر” كاتباً: “بالعَلَنْ تيريز ما عم تتعاطى بتشكيل الحكومة. فعليّاً خاربة البلد والحكومة ومش عم تقبل بقى بالبَوسة، صار بدها شي تاني كمان”.

في المقابل، كشف مصدر سياسي مواكب جهود إخراج تشكيل الحكومة من التأزم أن جميع الأبواب الموصدة التي تؤخر ولادتها سرعان ما فُتحت وكان يُفترض أن يتوجه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا في السادسة من مساء أول من أمس (الاثنين)، للقاء الرئيس ميشال عون لإعلان ولادتها وإصدار المراسيم الخاصة بتأليفها، لكن الأجواء الإيجابية انقلبت رأساً على عقب وأعادت عملية التشكيل إلى المربع الأول بسبب انقلاب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على التشكيلة الوزارية المتفق عليها مع عون والإطاحة بها.

وأكد المصدر لـ”الشرق الأوسط” أن باسيل بادر إلى نسف التشكيلة الوزارية سواء لجهة إصراره على إعادة توزيع بعض الحقائب على الطوائف وصولاً إلى استبدال آخرين بأسماء وزراء محسوبين على عون، وهذا ما عاد به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد اجتماعه الثاني أمس بعون.