لبنان | بيطار قرر ترك المدير السابق للمخابرات العميد كميل ضاهر رهن التحقيق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

قرر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار ترك المدير السابق للمخابرات العميد كميل ضاهر رهن التحقيق، بعد جلسة استجواب، في حضور وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بدأت العاشرة صباحا واستمرت سبع ساعات.

وجاء قرار بيطار على خلفية انتظار استكمال التحقيقات وجمع المعطيات حول الملف واستجواب عدد من الضباط الذين كانوا يعملون مع الضاهر خلال توليه منصبه في مديرية المخابرات.

وعلى صعيد آخر، التقى وفد من أهالي ضحايا انفجار بيروت بالمحقق العدلي طارق البيطار في قصر العدل.

ونقل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن المحقق العدلي قوله إن “التحقيق مستمر وهناك عدة أطر ووسائل قانونية لاستدعاء واحضار المدعى عليهم”.

وأكد الأهالي بعد الاجتماع دعمهم الكامل لعمل القاضي والإجراءات التي يتخذها، كما توعدوا بتصعيد تحركاتهم في حال استمرت عرقلة التحقيقات في القضية.