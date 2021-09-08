لبنان | القاضي ابراهيم استأنف قرار إخلاء سبيل حسونة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

أفادت معلومات صحفية عن أن القاضي علي ابراهيم استأنف قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت الذي قضى باخلاء سبيل نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة امام الهيئة الاتهامية في بيروت.

في المقابل، أعلن القاضي ابراهيم في وقت سابق أنه تم توقيف ربيع حسونة صاحب مستودع الادوية المحتكرة في عين المريسة لافتاً الى ان التحقيق جار في القضية، أما زوجة حسونة فتركت رهن التحقيق كما جرى استدعاء الصيدلانية التي تعمل في صيدلية زوجته للإستماع إليها.

ومنذ 2020، بدأت ملامح أزمة نقص أدوية في السوق المحلية بسبب عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد، حالها حال القمح والوقود بأنواعه.