لبنان | إشكالات متنقلة أمام محطات الوقود

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

سقط جريح، إثر إشكال تطور إلى إطلاق نار، عصر اليوم، بين عدد من الشبان على خلفية تعبئة الوقود في إحدى المحطات بدوحة عرمون. ونقل الجريح إلى أحد المستشفيات القريبة في المنطقة.

كما تطور إشكال آخر أمام محطة أخرى، إلى إطلاق نار وتسبب بحال من الهلع بين المواطنين. وانتشر الجيش بكثافة في الموقعين ومحيطهما لملاحقة الفاعلين.

وتتواصل أزمة المحروقات في لبنان بشكل غير مسبوق، حيث تحولت البلاد إلى “طوابير” طويلة من السيارات، وسط شبه انقطاع لمادتي المازوت والبنزين.

ومن جهة أخرى، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أن التفاقم المتسارع للأزمة في البلاد “يبرز الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على وضع الأمور في نصابها، وتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني، والشروع في الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، وتمهيد الطريق للدعم الدولي”.

ودعت مجموعة الدعم “جميع الأطراف إلى العمل من أجل بلوغ هذه الغاية دون مزيد من التأخير”.