لبنان | رابطة العاملين في اللبنانية: أيوب أبدى تجاوبه الكامل ووقوفه بجانبنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

حيت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية ببيان، “الزميلات والزملاء في الجامعة”، شاكرة لهم “مشاركتهم في تحرك اليوم وما قدموه من صورة حضارية عن العمل النقابي المحق”.

وأعلنت أن “وفدا منها التقى رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، حيث تم البحث في كل المطالب التي سبق وذكرتها في بيانها السابق في أجواء ودية وإيجابية جدا. وأبدى الرئيس تجاوبه الكامل ووقوفه بجانب العاملين، وأكد أنه سيقوم بكل الخطوات اللازمة ضمن صلاحياته القانونية”.

وأكدت أن من “نتائج الاجتماع تأكيد التعامل بأقصى درجات المرونة والتفهم لجهة الحضور بما يضمن المناوبة من ناحية، وتسيير الأعمال في الكليات والفروع من ناحية أخرى، تأكيد صرف بدل النقل بحسب التعرفة الجديدة الصادرة عن وزارة المالية 24 ألف ليرة، اعتبارا من الشهر المقبل، وتطويرها بحسب التعرفة التي تقرها الحكومة، وتأكيد أيضا البدء بصرف المساعدة المالية خلال الأسابيع المقبلة، وستتراوح قيمتها بين صفر و750 ألف ليرة بحسب طبيعة العمل”.

ولفتت إلى أن “الموظفين المثابرين على الدوام اليومي: أمناء سر ورؤساء أقسام..الخ، سيتلقون 750 ألف ليرة شهريا، والمدربون المتابعون للدوام المتفق عليه 500 ألف ليرة شهريا. أما العاملون المقصرون عن أداء واجبهم الوظيفي فيتم حرمانهم من المساعدة بناء على توصية مدير الوحدة”.

وتناولت “تدخل الرئيس لدى التشريع والديوان وتواصله معهما والطلب إليهما العمل بالسرعة القصوى لتحويل رواتب المدربين تباعا خلال الأسابيع المقبلة. ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس أنه سيضطر إلى تحويل الجداول للشهر الحالي والأشهر المقبلة من دون انتظار الكليات المتأخرة حتى لا يتحمل الآخرون نتيجة تأخر البعض وتقاعسه في عمله”.

وأفادت أن الاجتماع خلص إلى “إرسال كتاب إلى وزير التربية للموافقة على استفادة جميع العاملين من تغطية بدل ثمن الأدوية”، لافتة إلى أن “احتساب عقود المدربين كاملة تحتاج إلى قانون ولا يمكن معاملتهم إسوة بالأساتذة المتعاقدين لأسباب قانونية بحتة. وفي المقابل، تم الاتفاق على تغطية العقود عبر المناوبة، إذ أن الحضور إلى الوحدات مداورة يسمح بتغطية الساعات المطلوبة في العقود كاملة. كما تم إرسال كتاب إلى مجلس النواب لإجراء مباراة محصورة لملء الشواغر في الجامعة. أما ضم مدربين جدد فهو غير ممكن حاليا بسبب عدم توافر اعتمادات مالية لهم، وأي خطوة لضم مدربين جدد تتطلب قرارا من مجلس الوزراء لزيادة الاعتمادات”.

وأكدت أنه “تم التواصل مع وزارة الطاقة لتأمين المازوت للوحدات الجامعية، حيث بدأت عمليات التوزيع تباعا”، مشيرة إلى أنه “في نهاية اللقاء شكر الوفد لرئيس الجامعة وقوفه بجانب العاملين، وأكد الرئيس أنه سيقوم بكل ما يسمح به القانون والصلاحيات لدعم الموظفين وأنه يتعامل بأقصى درجات التفهم والتضامن معهم أمام الظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد. وتم الإتفاق على تنسيق الخطوات اللاحقة لمتابعة تحقيق المطالب”.