لبنان | الامن العام اللبناني يجمد قرار ترحيل 6 سوريين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

قبل ايام اثار “صوت بيروت انترناشونال” قرار السلطات اللبنانية ترحيل 6 سوريين بعدما تم توقيفهم على مقربة من السفارة السورية وتم تسليمهم الى الامن العام اللبناني الذي تلقى رسائل من الامم المتحدة تطلب عدم تسليمهم للسلطات السورية لان الامر يشكل خطراً على حياتهم وكانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت بياناً بهذا الخصوص وحذرت من تسليمهم وقد تجاوب الامن العام اللبناني مع المبادرة التي قامت بها منظمة الامم المتحدة وجمد قرار الترحيل، واحيلت ملفاتهم الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للبت فيها، مع الاشارة الى أن جوازات السفر الخاصة بالموقوفين مازالت بحوزة السفارة السورية.