لبنان | كركي: ورشة عمل حول توسعة الشمول والاندماج الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

واصل رئيس الجمعية العربية للضمان الدكتور محمد كركي (المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان)، في إطار متابعته أعمال مؤتمر العمل العربي ال 47 المنعقد في القاهرة، لقاءاته واجتماعاته حيث التقى المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، وتم البحث في الأوضاع العامة التي تمر بها البلدان العربية لاسيما كل ما يتعلق بالعمالة والتشغيل والحماية الاجتماعية. وتم التوافق على أهميّة أعمال ودور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي من خلال عملها على توسيع شمولية الضمان الاجتماعي في البلاد العربية وزيادة الفروع والتقديمات التي تؤمنها للمواطنين.

كما تم التوافق على تنظيم ورشة عمل متخصصة في بيروت قبل نهاية هذا العام حول توسعة الشمول والاندماج الاجتماعي.

وقد شكر الدكتور كركي المدير العام للمنظمة على وضع بند انتخاب ممثلي أطراف الانتاج في مؤتمر العمل العربي لاستكمال المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان وعلى دعمه المستمر لأعمال ونشاطات الجمعية.

من جهته، أعرب المطيري عن تقديره لأعمال ودور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ممثلة بالدكتور كركي، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.