لبنان | الاجتماع الوزاري العربي يوافق على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز المصري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 60 دقيقة

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2021 1:10 مساءً

عقدت اجتماعات مغلقة لوزراء طاقة الأردن ومصر وسوريا ولبنان في عمان لبحث تزويد لبنان بالكهرباء.

وافق الاجتماع الوزاري العربي في الاردن على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري وذلك بعد عدة اجتماعات عقدت اليوم في عمان بحضور وزراء طاقة الأردن ومصر وسوريا ولبنان.

وعقب الاجتماعات، تم الاتفاق على بحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء. وقال وزير الطاقة الاردني: الاجتماع كان تمهيدياً وجيد جداً والبنية التحتية شبه جاهزة لنقل الغاز المصري الى لبنان ويجب ان نتحقق من كل الشبكة ومرافق تداول الغاز.

واضاف: يجب ان نتاكد من ان كل الحاجات جاهزة كي يتم الضخ باقرب فرصة.

من جهته، امل وزير الطاقة المصري في تصدير الغاز إلى لبنان “في أقرب وقت ممكن”.

من جهته، شكر وزير الطاقة ريمون غجر التعاون العربي قائلاً: ” نتمنى ان يحدث تصدير الغاز في اقرب وقت والتعاون بين البلد اعتبره طبيعياً لانه ليست المرة الاولى التي يتم فيها التعاون بيننا”.

واضاف: “نحن اليوم بأمس الحاجة لدعم القطاعات الحيوية ولا سيما قطاع الكهرباء فهذه الخطوة تمكننا من توليد 450 ميغاوات من الكهرباء وفي المستقبل سيوفر امكانية لاستيراد الطاقة الكهربائية من الاردن”.