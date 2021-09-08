لبنان | بيطار يستجوب مدير المخابرات السابق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، باشر باستجواب مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد كميل ضاهر، بحضور وكيله المحامي مارك حبقة ووكلاء الادعاء، على أن يتخذ في نهاية الجلسة القرار المناسب.

وأرجأ بيطار استجواب المدير السابق لإقليم بيروت في الجمارك موسى هزيمة الى موعد لاحق، بعد أن قدم وكيله القانوني المحامي ناجي ياغي تقريرا طبيا يفيد بأنه بحالة صحية حرجة جدا، كونه يعاني من مرض عضال.