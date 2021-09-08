لبنان | قوى الأمن توقف مطلوب خطير وشريكه في برج حمّود

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشّرطة القضائية عن وجود أحد المطلوبين الخطرين في محلّة برج حمود، ويدعى م. و. (من مواليد عام 1994، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بجرائم: محاولة قتل، خطف، سلب، وإطلاق نار.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 31-8-2021 وبعد عملية رصد ومتابعة، قامت قوّة من هذه المجموعة بتوقيفه في المحلّة المذكورة على متن دراجة آلية، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً، ممشطين، و/6/ طلقات من عيار /8/ ملم، وساطور.

كما جرى توقيف المدعو (أ. ب. من مواليد عام 1989، لبناني)، على متن دراجة آلية نوع “JIANGSU” لون أبيض من دون لوحات، والذي كان برفقة (م. و.)، وهو مطلوب أيضاً للقضاء بجرم تعاطي مخدّرات، والمشتبه به بمساعدة الأخير بأعمال جرمية.

وأودع الموقوفان مع المضبوطات مفرزة الجديدة القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.