لبنان | ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2021 10:12 صباحًا

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإربعاء، ما بين 18200 و18300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل مساء أمس ما بين 18150 و18250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وقد تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.