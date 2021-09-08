لبنان | نقيب أصحاب المستشفيات: كارثة صحيّة خلال أسبوعين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 08:45 صباحاً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2021 9:18 صباحًا

أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الى أن “التعرفة الموجودة حالياً تجبر المستشفيات على تحميل المريض الفروقات والتي أصبحت باهظة وأنا كنت حذرت سابقاً من أن الاستشفاء سيصبح فقط للأثرياء”.

وقال في حديث إذاعي : “قادمون على كارثة صحية خلال أسبوعين إذا تم رفع الدعم عن المحروقات وحتى الأغنياء سيكونون غير قادرين على الاستشفاء وتمّ الإبلاغ بأن استيراد المستلزمات الطبية متوقف”.