لبنان | هل يزور ميقاتي بعبدا غداً وبيده التشكيلة الجديدة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أشارت قناة الـ LBCI، ان “عملية تشكيل الحكومة تراوح مكانها، والامور في مرحلة استبدال الحقائب وتذليل العقبات”، ولفتت إلى أن “لا زيارة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا قبل انجاز الاتفاق على التشكيل”.

وتابعت مصادر للقناة أن “الايجابيات نفسها منذ اسبوعين، والعقد الثلاث هي نفسها ولم تعالجها الاتصالات التي يقوم بها مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم”، واوضحت، العقد متمثلة بحقيبة الاقتصاد، والوزيرين المسيحييّن، بالاضافة إلى المراوحة في تبديل الأسماء.

وختمت المصادر أن “ما لا يقال علنًا يقال همسًا، ويتمثل بعدم اعطاء رئيس الجمهورية الثلث المعطل، في مواجهة عدم تسيلم ما تبقى من العهد لتحالف سياسي”.