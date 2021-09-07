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لبنان | سامي الجميل: لن نرضى بتهميش الاغتراب اللبناني

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

سامي الجميل

شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل على ضرورة اشراك الاغتراب في اختيار كامل مقاعد المجلس النيابي اسوة بالمقيمين وغرد:

“تقدمنا في ١٢/١١/٢٠١٨ بإقتراح قانون لإلغاء المواد المتعلقة بتخصيص ٦ مقاعد لغير المقيمين لتثبيت حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمقاعد لـ ١٢٨.”

وأشاف: “للإغتراب اللبناني دور أساسي في الحياة السياسية ولن نرضى بتهميشه لأن وختم تغريدته بهاشتاغ المغترب كمان لبناني وارفق التغريدة بصورة عن اقتراح القانون.”

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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