لبنان | سامي الجميل: لن نرضى بتهميش الاغتراب اللبناني

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات
سامي الجميل
شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل على ضرورة اشراك الاغتراب في اختيار كامل مقاعد المجلس النيابي اسوة بالمقيمين وغرد:
“تقدمنا في ١٢/١١/٢٠١٨ بإقتراح قانون لإلغاء المواد المتعلقة بتخصيص ٦ مقاعد لغير المقيمين لتثبيت حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمقاعد لـ ١٢٨.”
وأشاف: “للإغتراب اللبناني دور أساسي في الحياة السياسية ولن نرضى بتهميشه لأن وختم تغريدته بهاشتاغ المغترب كمان لبناني وارفق التغريدة بصورة عن اقتراح القانون.”