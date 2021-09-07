لبنان | 130 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع في بعلبك الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 26 دقيقة

أعلن محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر أن “عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل بلغ 32697 إصابة بفيروس كورونا منذ شهر شباط 2020، أما عدد الإصابات منذ أسبوع حتى اليوم بلغ 130 إصابة جديدة، وعدد الوفيات خلال هذا الأسبوع بلغ 8 حالات وفاة وقد بلغت نسبة متلقي اللقاح في محافظة بعلبك الهرمل 20 %”.

وطلب خضر من المواطنين “التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات، حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء”.

وسيتم عند الساعة التاسعة والنصف من يوم غد الأربعاء، إطلاق يوم صحي في أسواق مدينتي بعلبك والهرمل، لتسجيل جميع أصحاب المحال التجارية على المنصة، ليتلقوا اللقاح خلال مدة بسيطة، لكون هؤلاء الأشخاص على اختلاط كبير مع الناس، وذلك بناء على الخطة الموضوعة مع وزارة الصحة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على السلامة العامة، بالتعاون والتنسيق مع محافظة بعلبك الهرمل وبلديتي بعلبك والهرمل والصليب الأحمر ووحدة الحد من مخاطر الكوارث.