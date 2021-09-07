لبنان | كركي يشارك في أعمال مؤتمر العمل العربي الـ47

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

شارك مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في فعاليات مؤتمر العمل العربي الدورة ٤٧ المنعقد في القاهرة في الجمهورية العربية المصرية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكانت له سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر مع رؤساء وممثلي أطراف الانتاج الثلاثة ورؤساء وممثلي مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي وستستمر أعمال المؤتمر لغاية ٨/٩/٢٠٢١.

وقد التقى رئيس الجمعية صباح اليوم كل من مدير عام دائرة التقاعد في دولة العراق ورئيس مجلس إدارة الضمان في دولة الجزائر وممثل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في سلطنة عمان.

وسوف يتابع كركي لقاءاته ونشاطاته يوم غد لتفعيل دور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والتحضير لأنشطة العمل التي سوف تستأنف قبل نهاية العام في لبنان آملا أن تعود بيروت لتلعب دورها الريادي على الصعيدين العربي والدولي.