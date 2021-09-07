لبنان | البراكس: كمية المحروقات الموجودة تكفي حتى منتصف الشهر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

اشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس الى انه “كان واضحاً أن المبالغ المخصصة لدعم المحروقات انتهت، ومصرف لبنان لم يعد يفتح اعتمادات، وإن فتح لباخرة أو 2 لكن هذا لا ينفى أن الدعم لن يكمل شهر ايلول”.

واوضح البراكس في تصريح تلفزيوني، بان الكمية الموجودة في لبنان تكفي حتى منتصف الشهر وإن لم يمض المركزي أي موافقة جديدة سنذهب إلى رفع الدعم، والأسعار يحددها حينها جدول تركيب الأسعار وسيقارب سعر الصفيحة الـ300 ألف “إذا مش أكتر”.

وذكر بانه لا مشكلة في المازوت بعد تحرير عملية الإستيراد والتوزيع بالدولار نقداً والمشكلة تبقى متعلقة بالبنزين بسبب ربطه بالإستيراد على سعر الـ8000.