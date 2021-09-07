اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | استعدوا لأيام أسوأ في ما خص البنزين.. ومخزون المازوت “ضوّى الأحمر”

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:34 مساءً - منذ 10 دقائق

أزمة المحروقات في لبنان

كشفت معلومات صحفية عن أن موضوع رفع الدعم عن المحروقات أصبح في مرحلة التطبيق والمخزون يكفي فقط حتى الثلاثاء المقبل والأزمة ستشتد أكثر.

وأشارت المعلومات إلى ألا خطة موضوعة حتى الآن في ما يخصّ موضوع رفع الدعم عن المحروقات وأيام صعبة للغاية تنتظر اللبنانيين في ما يخصّ مادة البنزين.

في الموازاة، أكدت المعلومات أننا وصلنا إلى الخط الأحمر في مخزون المازوت ولا بواخر في السواحل والكميات المتبقية من المازوت تكفي فقط حتى نهاية الأسبوع.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا