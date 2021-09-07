لبنان | استعدوا لأيام أسوأ في ما خص البنزين.. ومخزون المازوت “ضوّى الأحمر”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:34 مساءً - منذ 10 دقائق

كشفت معلومات صحفية عن أن موضوع رفع الدعم عن المحروقات أصبح في مرحلة التطبيق والمخزون يكفي فقط حتى الثلاثاء المقبل والأزمة ستشتد أكثر.

وأشارت المعلومات إلى ألا خطة موضوعة حتى الآن في ما يخصّ موضوع رفع الدعم عن المحروقات وأيام صعبة للغاية تنتظر اللبنانيين في ما يخصّ مادة البنزين.

في الموازاة، أكدت المعلومات أننا وصلنا إلى الخط الأحمر في مخزون المازوت ولا بواخر في السواحل والكميات المتبقية من المازوت تكفي فقط حتى نهاية الأسبوع.