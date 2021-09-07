لبنان | هل نضجت “طبخة البحص” الحكومية؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:34 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2021 2:20 مساءً

كشفت مصادر بعبدا عن أن الأمور تنضح حكومياً وبقيت فقط عقدة حقيبة الاقتصاد. في المقابل، أفادت معلومات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أننا لا نزال في حلقة مراوحة.

في المجال، من المؤكد بأن أزمة تشكيل الحكومة بلغت خواتيمها لناحية الحسم، لكن التحرك الخارجي المستجد يفسح المجال أمام سيل من التكهنات عن حدود التفاهمات في عمق الازمة اللبنانية، إذ من المؤكد بأن تشكيل الحكومة ليس الهدف النهائي.

وهنا يدأب أكثر من طرف سياسي في الداخل على التمعّن جيدا بتطورات المرحلة اللاحقة خصوصاً وان لبنان على مشارف استحقاقات داهمة أبرزها ورشة الانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية.