لبنان | “المركزي” لن يفتح اعتمادات جديدة للوقود المدعوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:34 مساءً - منذ ساعتين

أكد مصدر رسمي لـ”النهار” أن مصرف لبنان لن يفتح اعتمادات جديدة للوقود المدعوم والإعلان عن رفع الدعم مسألة وقت.

في المقابل، أكّد مصدر اقتصادي لـ”النهار” أنّه في حال تزامن رفع سعر صرف السحوبات الشهرية المصرفية من 3900 ليرة لبنانية إلى 8000 ليرة أو أكثر مع تأليف الحكومة، فإنّ ذلك سيؤدّي حتماً إلى انخفاض “الهيركات” على الودائع من نسبة 80 في المئة إلى نسبة 60 في المئة، إذ أنّه من المتوقع أن يتراجع الدولار في السوق السوداء إلى 12 ألفاً.

ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وقد تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.