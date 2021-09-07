لبنان | لا رغيف ابتداءً من الأربعاء في الشمال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:34 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن أصحاب الافران في الشمال اليوم عن التوقف عن إنتاج الرغيف غداً الأربعاء، حتى تأمين مادة المازوت لأفرانهم.

في المقابل، فرضت أزمة انقطاع المحروقات والتوقف عن تسليمها إلى محطات البنزين والأفران إلى تحديات أمنية جديدة، تمثلت في استيلاء المواطنين على صهاريج نقل محروقات، وسط انتشار عسكري وأمني قرب محطات الوقود لمنع الاحتكاك بين الناس وتطويق الإشكالات ومنع تفاقمها، بحسب ما قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط».

وفي ضوء قرار حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم عن المحروقات، تسعى السلطة السياسية لمحاصرة الأزمة، وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون يدرس خيارات منها دعوة مجلس الوزراء استثنائياً إلى الانعقاد للضرورة بالاتفاق مع رئيس الحكومة للنظر في معالجة هذه الأزمة.