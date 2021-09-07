لبنان | طلبان لتخلية مارون الصقر ورفع بلاغ البحث بحق شقيقه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

تقدم الوكيل القانوني للأخوين إبراهيم ومارون الصقر المحامي جورج الخوري أمام قاضية التحقيق الاولى بالإنابة في البقاع أماني سلامة، بطلب تخلية مارون الصقر وطلب رفع بلاغ البحث والتحري الصادر بحق إبراهيم الصقر، وقد أحالتهما القاضية سلامة على النيابة العامة لإبداء الرأي.

في المقابل، أعلن الوكيل القانوني لابراهيم الصقر المحامي جورج خوري سابقاً في بيان ان لا علاقة لموكله بكمية البنزين التي ضبطت في زحلة كما لا علاقة لحزب القوات اللبنانية بها.

وعاين النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، وقاضية التحقيق الأولى في البقاع بالإنابة أماني سلامة ورئيس شعبة المعلومات في البقاع العقيد طوني صليبا، في حضور الوكيل القانوني لإبراهيم الصقرالمحامي جورج الخوري، مستودعات الصقر في البقاع للتأكد من مدى خطورتها على السلامة العامة.