لبنان | دولار السوق السوداء “طلوع نزول”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 17920 – 18000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية انخفض عصر أمس، وتراوح ما بين 17900 – 17950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وقد تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.