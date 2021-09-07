لبنان | طقس خريفي في الـ”ويك أند”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يؤثر على لبنان طقس معتاد لمثل هذه الفترة من السنة، مع استقرار بدرجات الحرارة.

ومن المتوقع ان يتحول الطقس إلى خريفي بين يومي السبت والاحد مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة بنسبة ٤٠٪؜.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٣ و ٣٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٦ درجة

– الجو : قليل السحب ثم يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الحبال

– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١١ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: طقس صيفي معتاد مع درجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة ، من ١٣ الى ٣٢ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٦ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س

الخميس: طقس صيفي معتاد مع درجات الحرارة تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة ، من ١٢ الى ٣٢ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٦ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية ٢٠-٣٠كم/س.