لبنان | توقيف 3 أشخاص وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة طليا – بعلبك سيارة يستقلها كل ٌّمن المواطن (أ.إ) والسوري (ي.ه) والفلسطيني (ب.ب) وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.

وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6/9/2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة طليا – بعلبك سيارة يستقلها كل ٌّمن المواطن (أ.إ) والسوري (ي.ه) والفلسطيني (ب.ب) وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.