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لبنان | توقيف 3 أشخاص وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

توقيف

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة طليا – بعلبك سيارة يستقلها كل ٌّمن المواطن (أ.إ) والسوري (ي.ه) والفلسطيني (ب.ب) وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.

وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6/9/2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة طليا – بعلبك سيارة يستقلها كل ٌّمن المواطن (أ.إ) والسوري (ي.ه) والفلسطيني (ب.ب) وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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