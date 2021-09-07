لبنان | عون يشترط: “الزراعة” مقابل التنازل عن “الاقتصاد”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تنتظر مصادر بعبدا زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعبدا الأربعاء، فيما مصادر ميقاتي تقول: “لن يزور بعبدا إلا للتشكيل”.

في حين، أشارت مصادر بعبدا “وجود تفاؤل بإمكان ولادة الحكومة، وأن رئيس الجمهورية ميشال عون قال لأحد المقربين، “صرنا في إطار وضع اللمسات الأخيرة على الحكومة”.

كما أكدت المصادر نفسها أن مقابل تنازل رئيس الجمهورية ميشال عون عن حقيبة الاقتصاد لميقاتي طلب إعطاءه “الزراعة” التي كانت أسندت لرئيس مجلس النواب نبيه بري والبحث جار في هذا الإطار.

وفي ظل مرور لبنان بأسوأ وأخطر أزمة وجودية على الإطلاق، لا تزال الرزمة الحاكمة تراوغ وتماطل في ملف تشكيل الحكومة بينما الوضع بات على المحك.