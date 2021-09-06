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لبنان | توقيف أشخاص في طليا ـــ بعلبك

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 9 ثواني

توقيف

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة طليا – بعلبك سيارة يستقلها كل ٌّمن المواطن (أ.إ) والسوري (ي.ه) والفلسطيني (ب.ب).

وأصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بياناً، أشارت فيه إلى أنه “بتاريخ 6 /9 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة طليا – بعلبك سيارة يستقلها كل ٌّمن المواطن (أ.إ) والسوري (ي.ه) والفلسطيني (ب.ب) وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات”.

ووفق البيان، “بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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