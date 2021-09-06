لبنان | دعوة بريطانية لقادة لبنان لإجراء إصلاحات عاجلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2021 10:13 مساءً

أكّد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي اليوم الإثنين، أن “لبنان في أزمة”، ودعا قادته “لإجراء إصلاحات عاجلة لتحقيق الإستقرار”.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، أنه “تحدث إلى السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى اليوم بشأن التطورات في لبنان، والتداعيات إذا لم يستجب قادة لبنان”.

يشار إلى أن سناتور أميركي قال خلال زيارة لبيروت الأسبوع الماضي إن لبنان في حالة “سقوط حر” ويجب ألا تصبح قصته “قصة مرعبة”، معرباً عن أمله في تشكيل حكومة هذا الأسبوع للبدء في معالجة انهياره المالي.

ويعكس التصريح القلق المتنامي حيال الوضع في لبنان حيث وصل انهيار مالي بدأ في 2019 إلى مرحلة الأزمة الطاحنة الشهر الماضي مع شح في الوقود أصاب البلاد بالشلل وأشعل فتيل حوادث أمنية وتحذيرات من أن الأسوأ قادم.

وقال سيناتور آخر في وفد من الكونغرس الأميركي إن الوقود الإيراني الذي تشحنه ميليشيا حزب الله إلى لبنان تصاحبه تعقيدات، مستبعداً أن يكون ذلك محاولة من الإيرانيين “لاقتناص اللقطة”.