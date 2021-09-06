لبنان | تدابير سير غداً لمواكبة مراسم تشييع الشيخ عبد الأمير قبلان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 57 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار الإجراءات المتخذة لمواكبة مراسم تشييع العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان، وعطفاً على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1377/إ تاريخ 6-9-2021، سيتم منع مرور السير على الطريق الممتدة من طريق المطار من امام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حتى الشياح روضة الشهيدين وجميع الطرقات المتفرعة منها، وذلك اعتبارا من الساعة 13,00 من تاريخ 7-9-2021، ولحين انتهاء مراسم التشييع.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور.