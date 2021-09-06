لبنان | كم ستبلغ تسعيرة “السرفيس” بعد رفع الدّعم عن المحروقات؟!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2021 7:28 مساءً

أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس انه بعد رفع الدعم عن المحروقات ستصبح تسعيرة “السرفيس” 25000 ليرة وما فوق، وقال:”شئنا أم أبينا فنحن ذاهبون في مطلع الشهر المقبل الى سياسة ونظام جديد في ما يتعلق بالمحروقات وبيعها، وعلى اللبنانيين أن يتهيأوا لأن السوق ستتحرّر ولن تعود هناك أزمة على المحطات. لكن رفع الدعم سينعكس على كل نواحي الحياة اليومية للبنانيين وسيفاقم الأزمة الاجتماعية.”

من جهة ثانية ورداً على سؤال حول عدد اللوحات العمومية المزورة، قال طليس ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار: “لدينا 4225 فان رسمي قانوني، لكن أؤكد لكم أنه على الأرض يعمل اكثر من 18000 فان عمومي، وهذا يعني أن تلك الالاف الزائدة تضع لوحات عمومية مزورة. فيمكن لسائق عمومي ان يصله على هاتفه مثلا ضبط من عكار وهو لم يذهب يوما الى عكار ليتبيّن لاحقا ان ثمة من يستخدم لوحة تحمل الرقم نفسه مزوّرا وموضوعا على سيارة أخرى.