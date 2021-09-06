لبنان | توقيف جديد بملف مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

علم “صوت بيروت انترناشونال” انه على مدى خمس ساعات متواصلة، استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، المدعى عليه سامي حسين مدير العمليات في المرفأ بحضور وكيله القانوني المحامي سعيد علامة وكلاء الادعاء الممثلين للضحايا وذويهم، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي بيطار إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، ليصبح الشخص الثاني الذي أوقفه بيطار بعد توقيف المدعى عليه هاني الحاج شحادة الأسبوع الماضي.

وعلى أثر استدعاء عناصر قوى الأمن الذين وضعوا الأصفاد بيدي الموقوف بدأت ابنته بالصراخ، واتهام القاضي بيطار بالتسييس، كما طلب نجله منه أن يبقى قويا ومتماسكا، واعدا اياه بالعمل على إطلاق سراحه، عندها قام حسين بمعانقة ولديه وبدأ بالبكاء، موعدا اياهم ومتوقع أن يموت في السجن هذه الليلة.