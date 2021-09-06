لبنان | أبو فاعور قدم معلوماته للقاضي بركات عن الاسمدة المخزنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور عبر حسابه على “تويتر”: لقد زودت المدعي العام في البقاع القاضي منيف بركات ما لدي من معلومات على امل ان تساعد التحقيق، وخصوصا ان كمية من الاسمدة الزراعية تم اكتشافها مخزنة لدى السيد مارون الصقر. وأكرر، الدعم كان عملية نهب كبيرة ومنظمة ويجب التحقيق مع المحتكرين، لكن ايضا يجب فتح التحقيق مع الوزارات المعنية والادارات التي كان بعضها وفق قناعتي شريكا في ما حصل وسنتابع الامر كحزب حتى النهاية عبر القضاء”.