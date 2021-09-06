لبنان | تجمع الأطباء: لإقرار انتفاضة الأطباء الكبرى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 47 دقيقة

دعت اللجنة النقابية في قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء “الأعضاء والأصدقاء والمناصرين وجميع الأطباء الأحرار والشرفاء، المنتمين الى مختلف مكونات ثورة 17 تشرين، الى توحيد صفوفهم وانتاج برنامج عمل مطلبي نقابي واحد، تلتف حوله كل القوى والمجموعات المنتفضة”.

وأشار التجمع في بيان، الى أن “ما حصل في الأعوام الأخيرة داخل مجلس نقابة الأطباء في بيروت، من فساد إداري ومالي وصراع على التحاصص الطائفي بين أطراف المنظومة السلطوية المسيطرة على مجلس النقابة، جعلها تغيب عن الدور الوطني الصحي للنقابة على مختلف المستويات”.

ودعا ” أصحاب المصلحة الحقيقية الى اختيار مرشحيهم العلمانيين الديموقراطيين والمستقلين،في الاستحقاق الانتخابي المقبل، في إطار لائحة موحدة، بعيدا عن الانتماءات السياسية الضيقة والطائفية والمذهبية، تحت شعارنا المركزي “النقابة تنتفض””.

وقال “بوحدتنا، ننقذ نقابتنا من استمرار مسلسل الفساد وهدر المال والتحاصص الوظيفي الطائفي”.

وتابع بالقول : “وحدتنا خلاصنا. النقابة تنتفض وسننتصر. ونعلن انتفاضة الأطباء الكبرى. أسوة بنقابة المحامين ونستعيد دورنا الرائد الطليعي والمتقدم في حراكات ثورة 17 تشرين”.