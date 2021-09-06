لبنان | رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي يدعو لعصيان مدني عبر هذه الطريقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 50 دقيقة

رأى رئيس “جمعية تجار لبنان الشمالي” أسعد الحريري أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي تتفاقم بشكل كبير ولم يعد بمقدور المواطن أن يتحمل ما يتكبده من مصاريف في دفع الفواتير.

وقال في تصريح: “إن طرابلس تعاني كما عدد من المناطق المحرومة من انقطاع متواصل في الكهرباء ومؤسسة الكهرباء لا تعمد إلى التغذية بأكثر ساعتين يوميا من أصل 24 في العديد من المناطق، وأصحاب المولدات الكهربائية الذين يعوضون النقص الحاصل في كهرباء الدولة باتوا يتحكمون بالمواطنين بحيث أصبحت فاتورة المولدات الشهرية ترتفع بشكل جنوني وباتت أكثر من 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور ولا من حسيب أو رقيب”.

ودعا الحريري الى “عصيان مدني عبر عدم دفع فواتير كهرباء الدولة المقطوعة لان من أقل واجبات الدولة تأمين متطلبات الحياة للمواطن”.