لبنان | حبّ الله يلتقي السفير الصيني وهذا ما دار بينهما

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 57 دقيقة

التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون. وتمّ عرض تطوّر العلاقات الاقتصادية والصناعية والتبادلية بين لبنان والصين.

وشكر الوزير اهتمام الصين بلبنان وبتطوير اقتصاده وتقوية التبادل الصناعي بين البلدين. كما أبدى حرص لبنان على التمسّك بأفضل العلاقات مع الصين التي تنظر إلى لبنان انطلاقاً من كونه أساسياً في طريق الحرير، متمنّياً أن تقوم الصين بدعم لبنان والمؤسسات الحكومية والقطاع الصناعي ولا سيّما في مجال اقامة مشاريع الطاقة البديلة والطاقة الشمسية.

وأجرى المجتمعون جولة أفق عرضوا خلالها مسار التعاون بين وزارة الصناعة والصين التي نظّمت أكثر من دورة تدريبيّة متخصّصة لموظّفين وعاملين في الوزارة في العاصمة بكين ومدن صينية أخرى تناولت مواضيع مختلفة مثل المدن الصناعية والطاقة المكثّفة. وأثنى الوزير على مستوى التعاون القائم، مركّزاً على ضرورة اعادة اطلاق برنامج وروزنامة محدّدة لدورات تدريبية تعالج مواضيع جديدة وفي مقدّمتها الارتكاز على الطاقة البديلة.