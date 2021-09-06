لبنان | الدفاع المدني: 175 مهمة خلال الـ72 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في 6/9/2021 البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني خلال ال 72 ساعة الماضية بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق شب في أحراج اميون (الكورة).

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل الآتي:

– إخماد حرائق (عدد135) :

أحراج (عدد2):

(م.جبل لبنان) (عدد1) : عين الريحانة.

أعشاب (عدد 99):

(م.بيروت)(عدد2) : الروشة (*2).

(م.جبل لبنان) (عدد28): الشوير – المدفون – راس عينطورة – الدورة – برجا – عجلتون – جعيتا – العقيبة

– دير القمر – عجلتون – خلده – كترمايا – ميروبا – برجا – فرن الشباك – مرج برجا – المديرج – البيرة – سرحمول – أدونيس. واشجار في: يحشوش – السمقانية (*2) – المشرفة – كفرشيما – الوروار/الحدت- مار شعيا – غرزوز.

(م. لبنان الشمالي) (عدد16) : سلعاتا – دوار السلام/طرابلس – الضم والفرز/طرابلس – المينا/طرابلس –

مزرعة النهر – مجدليا – راس مسقا – الضنية – ايزال (*2)- المنية – سير – بخعون – بسبعل.

وأشجار في : ضهر العين – القلمون.

(م.عكار) (عدد17) : ببنين – حيزوق – تكريت – البيرة – (ببنين – وادي الجاموس) – ديرجنين – بقرزلا – التليل – شدرا – كوشا – مشتا حمود – الشيخ محمد – الحوشب – العبودية.

وأشجار في : القرنة – كروم عرب – كفرحرا.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد12) : العباسية (*2)- الملعب الروماني/صور – صيدا (*5)- كفرجرة – جويا.

وأشجار في : البياضة – وسيارة وقطع للآليات الثقيلة في صور.

(م. النبطية) (عدد11) : خربة سلم – شوكين – كسار زعتر/النبطية – كفرجوز – برج قلاويه – خلوات -كفرصير – قعقعية الجسر – شوكين – الخيام – سير الغريبة.

(م.البقاع) (عدد9): تعنايل – حمار المعلقة – حي الميدان/زحلة – عين الغصين – كساره – الكرك –

اوتوستراد زحلة – أبلح – زحلة.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد4) : راس العين- بعلبك.

وأشجار في: بدنايل – وحصيد في حوش باي.

منازل (عدد5) : جديتا – داخل قبو لتخزين الاخشاب في أسفل منزل في جورة الترمس – سن الفيل- طرابلس (*2) – بشامون.

سيارات (عدد3) : فيطرون – البوشرية – سن الفيل.

مؤسسات (عدد6) : داخل استراحة على شاطئ الغازية/صيدا – داخل متجر لبيع الاراغيل في سن الفيل – داخل متجرين للاحذية والعطورات في طرابلس – داخل مطعم في شحتول – داخل مستودع لتخزين الحطب وغرفتين لعمال سوريين في قهمز- داخل مستودع منشرة في الدكوانة.

كهرباء (عدد6): اسلاك كهربائية في : النبطية، برج حمود – مولدان على شرفتي الطبقة الأولى والثانية من مبنى سكني في برج الشمالي- مولد في جاج – عمود في العلالي – مولد في سرعين.

نفايات (عدد10) : مكب نفايات في كوسبا – حصين/كسروان – جسر الشويفات – صيدا. وأعشاب في : بشامون – نهر الموت – الدورة – طرابلس – بكفيا – أنطلياس.

إطارات (عدد2) : القبة – كفرحزير.

مختلف (عدد2) : داخل مخيم للنازحين السوريين في الناصرية – بورة في خلده.

– نقل وإسعاف (عدد29) :

حوادث (عدد22): عشقوت – بلونة – شارع بربور(*2) – تلة الخياط (*2)- المصنع – حراجل – تحويطة البرج – أرض جلول – برج حمود – طريق الجديدة – المريجة – راس النبع – مار مخايل النهر – العدلية – الرمل العالي – الطيونة – الدورة – الأوزاعي – اللبان – مزرعة يشوع.

حوادث سير (عدد5): اوتوستراد البوار ونقل قتيل من التابعية الفلسطينية إلى المستشفى – كفردجال ونقل جريح إلى المستشفى – العقيبة ونقل جريحين إلى المستشفى – الصفير ونقل جريح إلى المستشفى – حي الاميركان وإسعاف مصاب في مكان الحادث.

مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto Ambulance (عدد1) : اوتوستراد طريق المطار ونقل مصاب بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

نقل جثث(عدد1) : من الجناح إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد5) : إنقاذ مواطنة علقت بين الصخور مقابل البيال في بيروت – انقاذ عاملين سوريين من داخل سفينة راسية في مرفأ بيروت اثر تعرضهما لانبعاثات غازية مصدرها مخزن لعلف المواشي في أسفل السفينة وانتشال جثة ثالث – إنقاذ عامل علقت يده في احدى الماكينات الصناعية داخل معمل لصناعة المواد البلاستيكية في مزرعة يشوع ونقله إلى المستشفى دار الفناء- منزل في برمانا – إنقاذ مواطن من داخل مصعد في الملا/بيروت.

– سلامة عامة (عدد4) : سباق السيارات “رالي لبنان ??” على طرقات جبيل، حبوب، بشتليدا، نهر ابراهيم، فتري – سباق السيارات “رالي لبنان ” من جبيل وصولا الى البترون – حفل على المدرج الروماني في ذوق مكايل – مباراة داخل ملعب برج حمود.

– خدمات عامة (عدد2) : عشقوت – دوما.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 72 ساعة الماضية 175 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

================= هـ ع.

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني

في وزارة الداخلية والبلديات في 6/9/2021 البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني خلال الــــــ 72 ساعة الماضية بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً من إخماد حريق شبّ في أحراج اميون(الكورة).

كما تمكّن العناصر من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد135) :

o أحراج (عدد2):

(م.جبل لبنان) (عدد1) : عين الريحانة.

o أعشاب (عدد 99):

(م.بيروت)(عدد2) : الروشة (*2).

(م.جبل لبنان) (عدد28): الشوير – المدفون – راس عينطورة – الدورة – برجا – عجلتون – جعيتا – العقيبة

– دير القمر – عجلتون – خلده – كترمايا – ميروبا – برجا – فرن الشباك –

مرج برجا – المديرج – البيرة – سرحمول – أدونيس.

واشجار في: يحشوش – السمقانية (*2) – المشرفة – كفرشيما – الوروار/الحدت-

مار شعيا – غرزوز.

(م. لبنان الشمالي) (عدد16) : سلعاتا – دوار السلام/طرابلس – الضم والفرز/طرابلس – المينا/طرابلس –

مزرعة النهر – مجدليا – راس مسقا – الضنية – ايزال (*2)- المنية – سير

– بخعون – بسبعل.

وأشجار في : ضهر العين – القلمون.

(م.عكار) (عدد17) : ببنين – حيزوق – تكريت – البيرة – (ببنين – وادي الجاموس) – ديرجنين – بقرزلا

– التليل – شدرا – كوشا – مشتا حمود – الشيخ محمد – الحوشب – العبودية.

وأشجار في : القرنة – كروم عرب – كفرحرا.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد12) : العباسية (*2)- الملعب الروماني/صور – صيدا (*5)- كفرجرة – جويا.

وأشجار في : البياضة – وسيارة وقطع للآليات الثقيلة في صور.

(م. النبطية) (عدد11) : خربة سلم – شوكين – كسار زعتر/النبطية – كفرجوز – برج قلاويه – خلوات –

كفرصير – قعقعية الجسر – شوكين – الخيام – سير الغريبة.

(م.البقاع) (عدد9): تعنايل – حمار المعلقة – حي الميدان/زحلة – عين الغصين – كساره – الكرك –

اوتوستراد زحلة – أبلح – زحلة.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد4) : راس العين- بعلبك.

وأشجار في: بدنايل – وحصيد في حوش باي.

o منازل (عدد5) : جديتا – داخل قبو لتخزين الاخشاب في أسفل منزل في جورة الترمس – سن الفيل-

طرابلس (*2) – بشامون.

o سيارات (عدد3) : فيطرون – البوشرية – سن الفيل.

o مؤسسات (عدد6) : داخل استراحة على شاطئ الغازية/صيدا – داخل متجر لبيع الاراغيل في سن الفيل

– داخل متجرين للاحذية والعطورات في طرابلس – داخل مطعم في شحتول – داخل

مستودع لتخزين الحطب وغرفتين لعمال سوريين في قهمز- داخل مستودع منشرة في

الدكوانة.

o كهرباء (عدد6): اسلاك كهربائية في : النبطية، برج حمود – مولدان على شرفتي الطبقة الأولى والثانية

من مبنى سكني في برج الشمالي- مولد في جاج – عمود في العلالي – مولد في سرعين.

o نفايات (عدد10) : مكب نفايات في كوسبا – حصين/كسروان – جسر الشويفات – صيدا.

وأعشاب في : بشامون – نهر الموت – الدورة – طرابلس – بكفيا – أنطلياس.

o إطارات (عدد2) : القبة – كفرحزير.

o مختلف (عدد2) : داخل مخيم للنازحين السوريين في الناصرية – بورة في خلده.

– نقل وإسعاف (عدد29) :

o حوادث (عدد22): عشقوت – بلونة – شارع بربور(*2) – تلة الخياط (*2)- المصنع – حراجل – تحويطة

البرج – أرض جلول – برج حمود – طريق الجديدة – المريجة – راس النبع – مار مخايل

النهر – العدلية – الرمل العالي – الطيونة – الدورة – الأوزاعي – اللبان – مزرعة يشوع.

o حوادث سير (عدد5): اوتوستراد البوار ونقل قتيل من التابعية الفلسطينية إلى المستشفى – كفردجال ونقل جريح

إلى المستشفى – العقيبة ونقل جريحين إلى المستشفى – الصفير ونقل جريح إلى

المستشفى – حي الاميركان وإسعاف مصاب في مكان الحادث.

o مهمات بواسطة دراجة الإسعاف Moto Ambulance (عدد1) : اوتوستراد طريق المطار ونقل مصاب

بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

o نقل جثث(عدد1) : من الجناح إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد5) : إنقاذ مواطنة علقت بين الصخور مقابل البيال في بيروت – انقاذ عاملين سوريين من داخل

سفينة راسية في مرفأ بيروت اثر تعرضهما لانبعاثات غازية مصدرها مخزن لعلف المواشي

في أسفل السفينة وانتشال جثة ثالث – إنقاذ عامل علقت يده في احدى الماكينات الصناعية

داخل معمل لصناعة المواد البلاستيكية في مزرعة يشوع ونقله إلى المستشفى – فتح باب

منزل في برمانا – إنقاذ مواطن من داخل مصعد في الملا/بيروت.

– سلامة عامة (عدد4) : سباق السيارات “رالي لبنان ??” على طرقات جبيل، حبوب، بشتليدا، نهر ابراهيم، فتري –

سباق السيارات “رالي لبنان ??” من جبيل وصولاً الى البترون – حفل على المدرج الروماني

في ذوق مكايل – مباراة داخل ملعب برج حمود.

-خدمات عامة (عدد2) : عشقوت – دوما.

مجموع المهمات المنفذة خلال الــــــــ 72 ساعة الماضية 175 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.