لبنان | على وقع الحديث عن قرب تشكيل الحكومة.. دولار السوق السوداء يواصل انخفاضه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 23 دقيقة

في ظل الحديث عن انفراجات في ملف تشكيل الحكومة، سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا حيث تراوح ما بين 18100 18200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الاحد، ما بين 18575 و18625 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وقد تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.