لبنان | سعر الكيلواط بـ8000 ليرة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة، أن “لدى وزارة الطاقة تسعيرتان للمازوت، وهذا الأمر فرمل سوق المازوت أكثر، ولشهر آب تم تسعير 2460 ليرة للكيلواط”.

وأشار في حديث إذاعي إلى أنه “سبق وقلنا إن مع رفع الدعم لن نستطيع من الإستمرار بتغطية فارق تقنين الكهرباء، ومع رفع الدعم سيصل سعر الكيلواط إلى 8000 ليرة، ومع وصول طن المازوت إلى 11 مليون ليرة لن نستطيع من شراء المادة وسنُطفئ موّلداتنا”.

وأكد سعادة، أن “الحلّ اليوم هو بدعم المازوت على أساس سعر صرف 3900 ليرة مقابل الدولار لتبقى فاتورة المولّد مقبولة، أو بأن يقوموا بتأمين الكهرباء 24/24 لنذهب إلى منازلنا”.