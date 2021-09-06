لبنان | ضباب وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و32).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، تنشط الرياح احيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات يتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا على المرتفعات الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع يشكل بسيط على الجبال وفي الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,14.

– ساعة غروب الشمس: 18,9.