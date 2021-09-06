لبنان | رودولف عبود: لا بداية للعام الدراسي من دون حلّ للاساتذة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

إعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود انه منذ 4 سنوات اي منذ الـ2017 والمعلمون يعانون، والقانون 46 طبّق في عدد من المدارس، ولكن لم يطبق في غالبية المدارس بالنسبة للدرجات الـ6، مشيرا الى اننا “تعذبنا كثيرا وصدقنا كثيرا”، قائلا: “لم نعد نستطيع كأساتذة ان نصدق احدا، ولا نعرف ما هي القطبة المخفية والتي تحول دون انتقالنا من القول الى التنفيذ”.

وأكد عبود في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الإعلامي ماريو عبود، أن لا بداية عام دراسي من دون حلّ للاساتذة، وهناك مدارس اعلنت عن سلفة تتخطّى قيمتها قيمة الدرجات الـ6، وهناك مدارس قادرة واخرى غير قادرة، ويجب ان نساعد بعضنا كمدارس، وهناك دين للاساتذة على المدارس، لافتا الى ان تطبيق القانون 46 لم يعد كافيا حتّى مع الظروف الاقتصادية الحاصلة.

وقال عبود: “هناك قرار مركزي كبير بعدم اعطاء الدرجات الـ6، فهناك قانون طبّق في الرسمي ولم يطبق في عدد كبير من مدارس القطاع الخاص، ولن اقبل بسلفة كأستاذ في القطاع الخاص، “انا إلي مع المدارس اموال لا يمكن ان يقال في سأعطيكم سلفة”.

وأضاف: “بعض المدارس منعت اساتذتها من الانتساب الى نقابة المعلمين”.

وعن المشكلة مع المصارف، قال: “في صندوق التعويضات لا يتقاضى الاستاذ اموالا “كاش” بل “شيك” والمصارف لا تدفع الشيكات للاساتذة مثلا”.