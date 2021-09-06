لبنان | هيلدا خوري: 4 ايام دراسة في الاسبوع في المدارس الرسمية والكتب مؤمنة مجانا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكدت مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري أنه لم يحصل تفشّ في لبنان لفيروس كورونا من خلال المدارس، وهذا أمر نجزمه من خلال الداتا المسجلة في وزارة الصحة، مشيرة الى ان المدارس الرسمية والخاصة مجبرة على تطبيق البروتوكول الصحي، وقالت: “في الفترة السابقة حين فتحنا المدارس كان هناك التزام تام بالبروتوكول”.

ورأت خوري في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الإعلامي ماريو عبود، أن هذه السنة لا قيود على برامج المدارس، وفي المدارس الرسمية قررنا 4 أيام دراسة في الاسبوع للتوفير في موضوع المحروقات، لافتة الى ان المدارس الرسمية ستكون مؤمّنة لناحية التعقيم، والبروتوكول الصحي فيها يجب ان يطبّق.

وقالت خوري: “الاثنين سيصدر تحديث في البروتوكول الصحي، والانشطة عادت الى المناهج والمكتبات عادت ولكن ضمن ضوابط معيّنة، ولن نتساهل بالموضوع الصحي، وان كان للاهالي شكوى من اداء المدارس في مواجهة كورونا فليتصلوا بالخط الساخن بوزارة التربية”.

واضافت خوري: “في السنة الماضية انتقل اكثر من 50 الف طالب الى المدارس الرسمية”، قائلة: “استراتيجية وزارة التربية ابقاء القطاعين الخاص والعام لا تشجيع قطاع على حساب آخر، والدولة تموّل المدارس المجانية والمدارس الرسمية، والمنح المعطاة للقطاع العام أما المدارس الخاصة فلا تتدخل الدولة بميزانياتها، ومشروع قانون الـ500 مليار سيساعد القطاع الخاص واعطاء اساتذته حقوقهم من دون زيادة الاقساط”.

وشددت خوري على ان القانون لا يلحظ بدل نقل ولا ضمان اجتماعي للمتعاقدين، ووزير التربية ارسل كتابا ليتمكن هؤلاء من تقاضي راتبهم كلّ شهر ويتمّ دفع الكسورات ورفع بدل الساعة، كاشفة عن اجتماع في الاسبوع المقبل لزيادة رسوم الساعة، كما ان بدل النقل للاساتذة المتعاقدين يحتاج الى قانون.

وقالت خوري: ” مديرية التعليم الابتدائي ومديرية التعليم الثانوي تدرسان زيادة الساعة للمتعاقدين لتكون متماهية مع الملاك”.

ورأت انه “عمليا لم يعد الاستاذ يستطيع ان يعيش براتبه الحالي ولم تعد الدولة تستطيع ان تهمل قطاع التربية، فالتربية بأهمّية الغذاء اليوم، والمطلوب من الجهات المانحة مساعدة المدارس اسوة بما حصل مع بعض الدول كاليمن مثلا”.

وأكدت خوري أن وزير التربية مكلف للتواصل مع الوزراء المعنيين للتنسيق من اجل خطوات عملية قبل عقد المؤتمر التربوي في القصر الجمهوري، معلنة ان القرطاسية مؤمنة من الاول الى السادس ابتدائي من الـusaid والكتب المجانية أُمنت لكلّ الصفوف في المدارس الرسمية.

وأضافت خوري: “وزير التربية طلب من الدول المانحة مساعدات في القرطاسية للمدارس الخاصة، وهناك اجتماع قريب”.

وشددت على ان “قانون النقد والتسليف يمنع المدارس من تقاضي مبالغ مالية بالفريش وعلى لجان الاهل مع المدارس ان يضعوا الميزانيات المدرسية”.