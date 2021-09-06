لبنان | الأب يوسف نصر: مصرون على العام الدراسي.. وتعلمنا كيف نتعامل مع كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ان التحديات كبيرة، قائلا: “مصرون على العام الدراسي والانطلاقة حاجة واصبح من الضروري العودة الى المدرسة، ونحن نريد على كل المستويات ان يكون هناك عام دراسي”. واشار الى اننا “نعيش منذ عامين ازمة كورونا وتعلمنا كيف نتعامل معها ونحترم البروتوكول لكي يكون الطلاب والمعلمون سالمين”.

واشار الأب نصر في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الإعلامي ماريو عبود، الى ان المدرسة هي المكان الأكثر امانا لأن فيها نظاما والالتزام بالنظام يحمي من كورونا.

ورأى انه المدارس مرّت في 3 اختبارات في العام الدراسي الماضي وكانت جيّدة، قائلا: “الاطفال يفاجئوننا بقدرتهم على التكيّف، ولسنا خائفين في الموضوع الصحي لأن الادارات واعية وتنظّم امورها، والمدارس تجهّز نفسها لناحية البروتوكول الصحي، ونحن مقبلون الى مرحلة جديدة فيها تقليص للايام او الساعات، وهذا ما سيضطرنا لتخفيض عدد الساعات الاجرائية التي من الممكن ان يكون فيها اكتظاظ.”

وقال الأب نصر: “الاستاذ مواطن والمواطن يعيش ضائقة اقتصادية كبيرة، ونحن بدأنا اجتماعات ونبحث الامور بجدية، ونأمل ان يتم اتخاذ قرارات بوقت سريع في موضوع الاساتذة واوضاعهم، وكل مدرسة يجب ان تعرف اعداد طلابها وموازناتها لتعرف كيف تدرس اوضاع اساتذتها”.

وأضاف نصر: “امكانيات المدارس متفاوتة جدا، وهناك مدارس قادرة ولكن هناك مدارس مجانية ومدارس الاطراف، ويجب المحافظة على الفئتين كي لا نقضي على هاتين الفئتين”.

وقال: “نطالب الدولة بالوقوف الى جانب المدارس، ونتوجّه الى الدول المانحة لمساعدة المدارس، وهناك مبادرات ولكننا نحتاج الى “عصفور بالايد” لنستطيع ان نبني موازناتنا ونعرف كم من الممكن ان نعطي الاساتذة”.

وشدد نصر على اننا في أزمة وعلينا ان نكون ايجابيين وننقذ العام الدراسي، فالعودة الى المدارس باتت حاجة، ولكن لدينا امكانيات المدارس واستمراريتها وهذا امر مهم جدا”.

وكشف عن انه توافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على عقد مؤتمر تربوي طارئ في القصر الجمهوري بالتنسيق مع كلّ الوزارات التي تعنى بالقطاع التربوي وحاكم المركزي وجمعية المصارف والجهات المانحة.

وقال: “سنخفّف تكاليف القرطاسية قدر الامكان، والمشكلة الكبرى بسعر صرف الدولار، واجتماع عقد الاربعاء مع اصحاب دور النشر واقترحنا ان يكون سعر الكتاب كحد اقصى 3 مرّات سعره قبل الازمة اي في 2018، او سنذهب الى حلول بديلة كالكتاب الرقمي والرسمي وعلى وسائل الاساتذة، وننتظر قرارا ايجابيا من دور النشر او الى الحلول البديلة”.

واضاف الاب نصر: “توجيهنا كأمانة عامة لكل المدارس الكاثوليكية، من لديه “ستوك” من الزيّ المدرسي فليبعه بسعر جيّد، ومن ليس لديه فليتمّ الاتفاق على توحيد اللباس مثلا “جينز وتي- شيرت كحلية” او غيره”.

وشدد نصر على ان المهمّ في هذه السنة وصول الطالب الى المدرسة، وطالب الدولة بتخصيص قسم من الـ860 مليون دولار من البنك الدولي للقطاع التربوي.

وختم الاب نصر: “اليوم جميعنا ملزمون بالتضحية لنحافظ على التربية في لبنان”.