لبنان | لمى الطويل: الاهالي لا يحتملون اليوم اي زيادة على الاقساط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل أنه في غياب الدولة يبدو ان كلّ الدفع وكل “التعاضد” سيأتي على حساب الأهل، مشيرة الى ان الاهالي لا يحتملون اليوم اي زيادة على الاقساط، ومنذ العام 2012 ندفع زيادات وغلاء معيشي، ووضعنا اليوم كأهل كوضع الاساتذة.

وطالبت الطويل في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الإعلامي ماريو عبود، بقرارات من وزير التربية تقول بأن الزي المدرسي غير الزامي ولا دفع القرطاسية، سائلة: “هل المدارس مستعدة لموازنات تقشفية؟ هذه هي الاسئلة المهمّة اليوم”.

وشددت الطويل على انه في التدقيق في الموازنات معضلة اساسية تتمثّل بعدم تشكيل اللجان التحكيمية التربوية ولمرسوم استثنائي لتشكيل هذه المجالس.