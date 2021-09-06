لبنان | نزيه جباوي: قرار هيئة التنسيق اتخذ بمقاطعة العام الدراسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2021 12:22 صباحًا

أكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي أن “الرواتب التي نتقاضاها كأساتذة ومعلّمين تراجعت اكثر من 12 مرّة الى الوراء”، مشيرا الى انه حتى الاقتراحات عن زيادات بحدود 50 بالمئة لا تحلّ الأزمة، فنحن مقبلون على رفع دعم اي ارتفاع جنوني في الاسعار فهذا الراتب “شو بعد بيعمل”.

ورأى جباوي في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الإعلامي ماريو عبود، ان أحدا لم يفاوضنا بعد كهيئة تنسيق، قائلا: “طفح الكيل لدى الاساتذة والمعلمين.”

وقال جباوي: “هناك تضخم وتراجع في القدرة شرائية وعدم رقابة على الاسعار وفوضى في المؤشر، وما نطلبه توازن بالحدّ الادنى ولا نطلب المستحيل اذ نعرف وضع الدولة المالي وكم هو سيّء”.

وأكد ان “قرار هيئة التنسيق اتخذ بمقاطعة العام الدراسي وعدم العودة الى المدارس، واجلنا اعتصامنا غدا بسبب الحداد العام، وسنعتصم الاربعاء امام وزارة التربية”.