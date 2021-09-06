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لبنان | حمزة منصور: لرفع بدل الساعة للاساتذة المتعاقدين ليصل الى 100 الف ليرة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اتصال مع حمزة منصور

دعا رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور لرفع بدل الساعة للاساتذة المتعاقدين ليصل الى 100 الف ليرة.
وتمنى منصور في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الإعلامي ماريو عبود، ان يعود العقد الكامل الدراسي الى 21 اسبوعا بدلا من 18 اسبوعا دراسيا.

وقال: “نحن مع عام دراسي ولا نتاجر بمستقبل الطالب، ولكن للمعلم حقوقه”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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