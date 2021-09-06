لبنان | حمزة منصور: لرفع بدل الساعة للاساتذة المتعاقدين ليصل الى 100 الف ليرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دعا رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور لرفع بدل الساعة للاساتذة المتعاقدين ليصل الى 100 الف ليرة.

وتمنى منصور في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الإعلامي ماريو عبود، ان يعود العقد الكامل الدراسي الى 21 اسبوعا بدلا من 18 اسبوعا دراسيا.

وقال: “نحن مع عام دراسي ولا نتاجر بمستقبل الطالب، ولكن للمعلم حقوقه”.